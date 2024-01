Allemagne : Le climat des affaires s'est dégradé en janvier

Allemagne : Le climat des affaires s'est dégradé en janvier













BERLIN, 25 janvier (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé en janvier pour le deuxième mois consécutif, alors que la première économie d'Europe peine à sortir de la récession, selon une enquête réalisée jeudi. L'indice du climat des affaires publié par l'institut Ifo s'est établi à 85,2, contre 86,7 prévu par le consensus Reuters. L'indicateur a baissé par rapport à une lecture légèrement révisée à la baisse de 86,3 en décembre. "L'économie allemande est embourbée dans la récession", résume Clemens Fuest, président de l'Ifo. L'incertitude des entreprises a considérablement augmenté, souligne Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes de l'Ifo. L'Allemagne s'efforce de sortir de la récession après une contraction de son produit intérieur brut de 0,3% en 2023. Les perspectives économiques demeurent obscurcies en 2024. Mercredi, l'Ifo a revu à la baisse son estimation de croissance à 0,7% pour l'économie allemande cette année. (Reportage Rachel More et Reinhard Becker ; version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)