Allemagne : Le climat des affaires s'est amélioré légèrement en février, selon l'institut Ifo

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands s'est très légèrement amélioré en février, montre une enquête publiée jeudi par l'institut Ifo. L'indice du climat des affaires s'est établi à 85,5, en ligne avec le consensus Reuters et en légère hausse par rapport au chiffre de 85,2 enregistré en février. La hausse est due à des attentes légèrement moins pessimistes, la composante mesurant l'évolution des anticipations des chefs d'entreprise passant de 83,5 en janvier à 84,1 en février, ce qui est largement conforme aux prévisions qui tablaient sur 84. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité ressort stable à 86,9, la lecture de janvier ayant été révisée à la baisse. A lire aussi... "L'économie allemande se stabilise à un niveau bas", a déclaré Clemens Fuest, président de l'Ifo. La première économie d'Europe s'est contractée de 0,3% en 2023. L'Allemagne devrait entrer dans une nouvelle récession technique au premier trimestre de 2024 après avoir reculé de 0,3% au dernier trimestre de l'année dernière, a confirmé vendredi l'Office fédéral des statistiques. (Reportage Miranda Murray, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)