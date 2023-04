Allemagne : Le climat des affaires continue de s'améliorer

Allemagne : Le climat des affaires continue de s'améliorer













BERLIN, 24 avril (Reuters) - Le moral des chefs d'entreprise en Allemagne a continué de se redresser en avril grâce à l'amélioration des perspectives d'activité, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo. Son indice du climat des affaires est remonté à 93,6 après 93,2 (révisé) en mars alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 94,0. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a légèrement baissé à 95,0 après 95,4 le mois dernier mais celle mesurant l'évolution de leurs anticipations a progressé à 92,2 en avril après 91,0. "Les inquiétudes des entrepreneurs allemandes s'apaisent, mais l'économie manque toujours de dynamisme", a déclaré Clemens Fuest, président de l'Ifo. Tableau (Rachel More et Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)