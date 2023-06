Allemagne : Le chômage a augmenté plus que prévu en juin

BERLIN (Reuters) - Le chômage en Allemagne a augmenté plus que prévu en juin, les conditions économiques difficiles commençant à peser sur le marché de l'emploi, ont indiqué les statistiques officielles publiées vendredi. Selon l'Agence fédérale pour l'emploi, le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 28.000 en données corrigées des variations saisonnières, atteignant 2,61 millions. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 13.000. "Les conditions économiques plus difficiles se font désormais également sentir sur le marché du travail", a déclaré Andrea Nahles, directrice de l'agence pour l'emploi. "Le chômage augmente et la croissance de l'emploi s'essouffle." Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières ressort à 5,7% en juin contre 5,6% le mois précédent. (Reportage Maria Martinez ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)