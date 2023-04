Allemagne : Le chômage a augmenté plus que prévu en avril

Allemagne : Le chômage a augmenté plus que prévu en avril













BERLIN, 28 avril (Reuters) - Le nombre de personnes au chômage en Allemagne a augmenté plus que prévu en avril, montrent les statistiques officielles publiées vendredi. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 24.000 en données corrigées des variations saisonnières pour atteindre 2,567 millions. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 10.000. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 5,6%. "La reprise du printemps sur le marché du travail reste faible en avril (...) Dans l'ensemble, cependant, le marché du travail est stable", a déclaré Andrea Nahles, directrice de l'Office fédéral du travail. (Reportage Miranda Murray et Rene Wagner, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)