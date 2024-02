Allemagne : Le Bundestag vote le budget 2024

BERLIN, 2 février (Reuters) - Le Bundestag, chambre basse du Parlement allemand, a approuvé vendredi le budget de l'Etat fédéral pour 2024 après plus de deux mois de crise politique au sein de la coalition tripartite du chancelier Olaf Scholz. Conformément à un accord trouvé en décembre au sein du gouvernement, ce budget respecte le frein à l'endettement inscrit dans la Constitution du pays, qui limite le déficit public à 0,35% du produit intérieur brut (PIB). Dans ce cadre, l'Allemagne pourra émettre pour 39 milliards d'euros de nouvelle dette. La crise a été déclenchée par un jugement rendu le 15 novembre par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe interdisant au gouvernement de réaffecter dans le budget 2024 un reliquat de 60 milliards d'euros, destiné à l'origine à la lutte contre la pandémie de COVID-19, vers un fonds de soutien à la modernisation de l'industrie et à la lutte contre le changement climatique. Cette décision a entraîné un trou de 17 milliards d'euros dans le projet initial de budget 2024. (Rédigé par Maria Martinez, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)