Allemagne : Le budget pour 2024 sera finalisé d'ici la fin de l'année, promet Scholz

Allemagne : Le budget pour 2024 sera finalisé d'ici la fin de l'année, promet Scholz













Crédit photo © Reuters

par Holger Hansen et Christian Kraemer BERLIN (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis vendredi de finaliser le budget fédéral pour 2024 d'ici la fin de cette année dans un message vidéo destiné à rassurer les citoyens allemands comme les investisseurs sur fond de crise budgétaire. Le Tribunal constitutionnel fédéral a bloqué la semaine dernière la réaffectation d'un reliquat budgétaire de 60 milliards d'euros destiné à l'origine à la lutte contre la pandémie de COVID-19 à un fonds de soutien à la modernisation de l'industrie et à la lutte contre le changement climatique, plongeant la coalition gouvernementale et son projet de budget dans la tourmente. "Nous réviserons avec précaution le budget de l'année prochaine à la lumière du jugement - rapidement, mais avec le soin nécessaire", a déclaré Olaf Scholz dans une vidéo publiée sur le réseau social X. Le gouvernement allemand, qui a été contraint de geler la plupart de ses nouveaux engagements de dépenses, souhaite adopter un budget supplémentaire pour 2023 et suspendre exceptionnellement cette année l'application du frein à l'endettement, qui limite le déficit budgétaire fédéral à 0,35% du PIB. Olaf Scholz prévoit de faire une déclaration sur le budget au Bundestag mardi. (Reportage de Holger Hansen, Christian Kraemer, Miranda Murray et René Wagner, rédigé par Matthias Williams; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)