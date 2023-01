Allemagne : La situation sur le gaz est "moins tendue" dit le régulateur

FRANCFORT/BERLIN, 5 janvier (Reuters) - La situation de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est "moins tendue" actuellement qu'elle ne l'était au début de l'hiver, a déclaré jeudi l'Agence fédérale des réseaux allemands, du fait des températures douces et des niveaux de stockage complets.

La 52ème semaine de l'année 2022 a été marquée par une consommation de gaz nettement inférieure à celle des années précédentes, a écrit sur Twitter le directeur de l'agence, Klaus Mueller, avant l'annonce. La consommation a diminué de 30% par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

Les niveaux de stockage s'élèvent actuellement à 90,72%, bien au-delà du seuil de 40% qui, selon Klaus Mueller, serait critique au début du mois de février.

"Globalement, l'Agence fédérale des réseaux évalue la situation comme moins tendue qu'au début de l'hiver. Une pénurie de gaz cet hiver devient de plus en plus improbable", a-t-elle indiqué jeudi dans son rapport quotidien.

"Toutefois, une détérioration de la situation ne peut toujours pas être exclue. Une consommation économique de gaz reste importante."

L'approvisionnement en gaz est crucial pour l'industrie allemande, qui a été touchée de plein fouet par l'arrêt soudain des livraisons de gaz russe et la hausse des prix de l'énergie. (Reportage Christoph Steitz et Rachel More ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)