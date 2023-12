Allemagne : La production industrielle s'est érodée en octobre

BERLIN (Reuters) - La production industrielle allemande a reculé de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent, a annoncé jeudi l'Office fédéral des statistiques, marquant ainsi la cinquième baisse mensuelle consécutive. Ce repli s'explique en grande partie par une baisse de la production dans le secteur de la construction mécanique, a précisé l'Office. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2% de la production industrielle de la première économie de la zone euro. En septembre, la production a baissé de 1,3% en glissement mensuel, selon les données révisées, contre une baisse de 1,4%annoncée précédemment. (Rédigé par Corentin Chappron, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)