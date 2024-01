Allemagne: La production industrielle recule de façon inattendue en novembre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La production industrielle allemande a reculé de manière inattendue en novembre par rapport au mois précédent, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique, marquant ainsi six mois de baisse consécutive. La production industrielle a baissé de 0,7% en novembre par rapport au mois précédent, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2%. L'Office de la statistique a révisé les données d'octobre, indiquant une baisse de 0,3% de la production industrielle sur la période, au lieu d'une baisse de 0,4%. En comparaison trimestrielle, moins volatile, la production entre septembre et novembre a été inférieure de 1,9% à celle des trois mois précédents, selon les données disponibles. (Reportage Maria Martinez et Tristan Veyet; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)