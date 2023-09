Allemagne : La production industrielle a baissé plus que prévu en juillet

BERLIN (Reuters) - La production industrielle allemande a baissé légèrement plus que prévu en juillet, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique, soulignant les difficultés rencontrées par le secteur manufacturier outre-Rhin après un ralentissement hivernal de l'économie. La production a baissé de 0,8% en juillet par rapport au mois précédent, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 0,5%. En comparaison trimestrielle, moins volatile, la production entre mai et juillet a été inférieure de 1,9% à celle des trois mois précédents, selon les données disponibles. Le secteur manufacturier allemand a connu une année difficile jusqu'à présent en raison de la diminution des commandes, d'un affaiblissement de la production et des prix élevés. La production industrielle (hors énergie et construction) a diminué de 1,8% en juillet par rapport à juin, tandis que la production de biens d'équipement a baissé de 2,9% et la production de biens de consommation de 1,0%, selon les données. (Rédaction Friederike Heine, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)