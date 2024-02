Allemagne : La production industrielle a baissé en décembre

(Reuters) - La production industrielle allemande a baissé plus que prévu en décembre, selon des données officielles publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique, marquant ainsi la septième baisse mensuelle consécutive. La production industrielle a chuté de 1,6% en décembre par rapport au mois précédent. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un recul moindre, de 0,4%. Les baisses les plus fortes ont été observées dans l'industrie chimique, dont la production a diminué de 7,6% sur le mois, et dans le secteur de la construction, qui a enregistré une baisse de 3,4%. Un recul moins marqué de la production a également été observé dans de nombreux autres secteurs, a déclaré l'office des statistiques. L'industrie automobile a toutefois contribué positivement à ce résultat, avec une augmentation de la production de 4,0%. Au cours du dernier trimestre de 2023, moins volatile, la production industrielle a baissé de 1,8% par rapport aux trois mois précédents. (Reportage Tristan Veyet, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)