Allemagne : La production industrielle a augmenté plus que prévu en janvier

Allemagne : La production industrielle a augmenté plus que prévu en janvier













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - La production industrielle allemande a augmenté beaucoup plus que prévu en janvier, montrent les données publiées mercredi par l'institut fédéral de la statistique. La croissance de la production industrielle allemande a atteint 3,5% en janvier par rapport à décembre. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une augmentation de 1,4%. L'évolution positive "a été tirée en particulier par la forte croissance de la fabrication d'équipements électroniques (...) et de produits chimiques", a déclaré l'office de la statistique. La fabrication de véhicules et de pièces détachées automobiles, ainsi que la fabrication de produits pharmaceutiques, ont en revanche nettement baissé, a ajouté Destatis. (Reportage de Friederike Heine, version française Dina Kartit, édité par Bertrand Boucey)