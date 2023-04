Allemagne : la production industrielle a augmenté plus que prévu en février

BERLIN (Reuters) - La production industrielle allemande a augmenté plus que prévu en février, montrent les données publiées jeudi par l'institut fédéral de la statistique. La croissance de la production industrielle allemande a atteint 2,0% en février par rapport à janvier. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une augmentation de 0,1%. Cette augmentation s'explique par une croissance de la plupart des secteurs économiques, notamment la fabrication de véhicules, secteur le plus important de l'industrie allemande, à l'exception de la production d'énergie, qui a diminué de 1,1% par rapport à janvier. Pour le mois de janvier, l'institut a révisé son chiffre à 3,7% contre 3,5% précédemment. Avec cette révision, l'indice ajusté de la production depuis décembre 2022 a augmenté de 5,8%, ce qui a plus que compensé la baisse significative de 2,4% en décembre. En glissement annuel, la production industrielle a augmenté de 0,6 % en février. (Reportage Linda Pasquini et Maria Martinez ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)