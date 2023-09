Allemagne: La porte de Brandebourg recouverte de peinture par des militants écologistes

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Des militants écologistes ont aspergé de peinture orange et jaune les colonnes de la célèbre porte de Brandebourg à Berlin dimanche pour demander la fin des énergies fossiles d'ici à 2030. "Les membres de l'association "Dernière Génération" ont aspergé de peinture orange les colonnes de la partie est de la porte de Brandebourg à l'aide d'extincteurs ce matin", a écrit dimanche sur X (ex-Twitter) la police de Berlin. La police a procédé à l'arrestation de 14 personnes sur le site et lancé une enquête. Les militants de Dernière Génération, association basée en Allemagne membre du réseau européen A22, ont régulièrement fait l'actualité en Allemagne en collant leurs mains au bitume pour bloquer des routes. L'association a publié une photo du monument aspergé de peinture. "Nous n'arrêterons pas nos protestations à moins qu'une rupture soit enclenchée. Nous devons sortir du pétrole, du gas naturel et du charbon d'ici à 2030 au plus tard", a écrit l'association sur X. (Reportage par Ludwig Burger; version française Zhifan Liu)