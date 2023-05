Allemagne: La police enquête sur un possible empoisonnement de deux exilées russes

Allemagne: La police enquête sur un possible empoisonnement de deux exilées russes













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - La police allemande a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête sur des soupçons d'empoisonnement deux exilées russes après avoir assisté à une conférence organisée par l'opposant russe Mikhaïl Khodorkovski à Berlin fin avril. La police a dit à Reuters avoir ouvert une enquête après que le journal allemand Welt am Sonntag, citant le groupe de médias d'investigation russe Agentstvo, a déclaré que deux femmes avaient signalé des symptômes suggérant un possible empoisonnement. La police n'a pas donné plus de détails. (Reportage Maria Martinez, version française Matthieu Protard)