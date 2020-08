Allemagne: La police disperse une manifestation contre les mesures sanitaires

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - La police allemande a dispersé samedi une manifestation de plusieurs milliers de personnes rassemblées à Berlin pour dénoncer les restrictions imposées face à l'épidémie de nouveau coronavirus, les participants n'ayant pas respecté les ordres en matière de distanciation sociale et de port du masque.

A Paris, une manifestation contre le port du masque obligatoire a réuni environ 200 personnes place de la Nation, selon un journaliste de Reuters sur place. Plusieurs centaines de manifestants se sont aussi rassemblés à Londres, sur Trafalgar Square, pour qualifier le coronavirus de mystification et réclamer la levée des restrictions imposées dans le cadre de la crise sanitaire.

"Malheureusement, nous n'avons pas d'autre option", a écrit la police de Berlin sur Twitter. "Toutes les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas conduit au respect des conditions."

Un porte-parole de la police a précisé que les manifestants se dispersaient dans le calme malgré quelques incidents isolés.

Les forces de l'ordre allemandes, qui avaient mobilisé 3.000 agents pour contrôler une foule estimée à 18.000 personnes, s'étaient préparées à de possibles violences en raison des appels lancés sur les réseaux sociaux pour inciter les personnes mécontentes à travers l'Europe à venir participer à ce rassemblement à Berlin.

Sur quelques pancartes brandies par la foule réunie porte de Brandebourg, dans le centre de la capitale allemande, on pouvait lire des slogans tels que "Arrêtez les mensonges sur le coronavirus" ou "Merkel doit partir".

Plusieurs pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne, sont confrontés à une augmentation des cas quotidiens de contamination par le nouveau coronavirus depuis plusieurs semaines.

En France, cette nouvelle poussée de l'épidémie a conduit de nombreuses municipalités, dont celles de Paris, Toulouse et Marseille, à rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public.

(Elke Ahlswede, Christian Götz et Sabine Ehrhardt à Berlin; avec Tom Sims à Francfort et Yiming Woo à Paris; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey)