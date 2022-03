Allemagne : La guerre en Ukraine pourrait coûter 2 pts de croissance

BERLIN, 11 mars (Reuters) - La guerre menée par la Russie en Ukraine risque de réduire de deux points de pourcentage, donc de plus de la moitié, la croissance économique de l'Allemagne cette année, montre une étude publiée vendredi par l'institut IAB, spécialisé dans les recherches sur le marché du travail.

Selon ses prévisions les plus récentes, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz table sur une croissance de 3,6% cette année après 2,9% l'an dernier.

L'IAB prévoit aussi que l'inflation allemande atteindra 7% en raison de l'envolée des prix de l'énergie, alors que le gouvernement mise sur un chiffre limité à 3,3%.

"Les foyers à bas revenus en particulier doivent être soutenus face au coût de l'énergie", a déclaré l'un des auteurs de l'étude, Enzo Weber, à Reuters.

Si l'Allemagne arrêtait totalement ses importations de gaz, de pétrole et de charbon en provenance de Russie, l'impact sur la croissance économique serait deux fois plus important et l'inflation pourrait atteindre 10%, a-t-il ajouté.

(Reportage Holger Hansen, version française Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)