Allemagne : La croissance économique restera "modérée" à court terme (FMI)

BERLIN, 16 mai (Reuters) - L'économie allemande a fait preuve de résilience au cours de l'année dernière grâce à une réponse politique forte et à un hiver doux, mais la croissance économique restera modérée à court terme, a déclaré le Fonds monétaire international (FMI) mardi. Le resserrement des conditions financières et le choc lié à la hausse des prix de l'énergie ont commencé à peser sur la croissance à court terme, a averti le FMI dans son rapport dédié à l'Allemagne. Il prévoit que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne restera proche de zéro en 2023, avant de se renforcer progressivement pour atteindre entre 1% et 2% entre 2024 et 2026. À plus long terme, la croissance moyenne du PIB devrait retomber en dessous de 1% en raison du vieillissement de la population et du manque attendu d'accélération de la productivité ou de l'offre de main-d'oeuvre. Si l'inflation globale est en baisse constante, l'inflation de base s'avère plus difficile à maîtriser, selon le rapport. "Une priorité absolue à court terme est donc de soutenir la désinflation avec un resserrement modéré de la politique budgétaire en 2023", indique le rapport. À moyen terme, l'Allemagne pourrait avoir besoin de créer une plus grande marge de manoeuvre budgétaire pour investir dans son avenir, selon le FMI. Il s'attend à ce que le déficit de l'Allemagne se réduise à environ 0,5% du PIB d'ici 2027, à mesure que les mesures d'allègement de la facture énergétique seront progressivement supprimées. Le frein à l'endettement, ancré dans la constitution allemande, limite le déficit budgétaire à 0,35% du PIB. Le Parlement allemand a suspendu le frein à l'endettement entre 2020 et 2022 pour permettre des dépenses supplémentaires en réponse à la pandémie de COVID-19 et aux effets de la guerre en Ukraine. (Reportage Maria Martinez; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)