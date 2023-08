Allemagne : La coalition s'accorde sur des baisses d'impôts pour les PME

MESEBERG, Allemagne (Reuters) - Le gouvernement de coalition allemand est parvenu mardi, après des semaines de tractations, à un accord sur des baisses des impôts pour les PME représentant un total de 7 milliards d'euros, afin de relancer une économie en perte de vitesse. Il y a deux semaines, ce projet baptisé "loi sur les opportunités de croissance" n'avait pas pu être entériné par les trois partis au pouvoir à Berlin - sociaux-démocrates, Verts et libéraux du FDP - en raison des exigences de la ministre de la Famille Lisa Paus, une écologiste, qui réclamait 12 milliards d'euros pour une nouvelle aide sociale à l'enfance. Un compromis a finalement été conclu entre les trois partis pendant un séminaire de deux jours au château de Meseberg afin de limiter cette aide à 2 milliards d'euros, ouvrant la voie à un accord sur des baisses d'impôts pour une durée de quatre années. D'après ce texte de loi, que Reuters a pu consulter, le manque à gagner pour l'Etat fédéral sera de 2,6 milliards d'euros la première année, de 2,5 milliards pour les Länder et de 1,9 milliard d'euros pour les collectivités locales. La loi, défendue par le ministre des Finances et patron du FDP Christian Lindner, comprend un ensemble de mesures fiscales destinées principalement aux PME et doit les inciter notamment à investir dans la protection du climat et la recherche, en échange de baisses d'impôts. L'économie allemande a stagné au deuxième trimestre après deux trimestres de baisse au cours de l'hiver. (Andreas Rinke, Maria Martinez, avec la contribution de Matthias Williams, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)