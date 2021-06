Allemagne : La Bundesbank relève ses prévisions de PIB et d'inflation à 3,7% et 2,6%

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - L'économie allemande se remet de la pandémie de COVID-19 et devrait enregistrer une forte croissance cette année et l'an prochain, estime vendredi la Bundesbank, qui a relevé ses prévisions de produit intérieur brut (PIB) et d'inflation pour 2021 et 2022 dans la première économie d'Europe.

La banque centrale allemande s'attend désormais à ce que le PIB augmente cette année et l'an prochain de respectivement 3,7% et 5,2%, contre des prévisions précédentes de 3% et 4,5%. Pour 2023, la croissance est attendue à 1,7%.

"L'économie allemande surmonte la crise liée à la pandémie", a souligné le président de la Bundesbank, Jens Weidmann.

Les prévisions de la banque centrale allemande se fondent sur une maîtrise rapide et durable de la pandémie grâce à la campagne vaccinale et un assouplissement rapide des restrictions qui ont freiné l'activité.

Pour ce qui est de la hausse des prix, la banque prévoit une inflation à 2,6% cette année, contre une prévision précédente de 1,8%, avant un ralentissement à 1,8% en 2022, puis 1,7% en 2023.

(Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)