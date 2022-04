Allemagne: La banque russe VTB ne contrôle plus sa filiale européenne, dit le régulateur

FRANCFORT (Reuters) - La banque russe VTB ne peut plus exercer de contrôle sur sa filiale européenne en raison des nouvelles sanctions, a dit dimanche la BaFin, l'autorité allemande de supervision des marchés financiers.

L'Union européenne a formellement adopté vendredi une nouvelle salve de sanctions contre la Russie, comprenant l'interdiction d'importations ainsi que l'interdiction de réaliser des transactions avec quatre banques russes dont VTB.

La BaFin explique qu'en raison des sanctions, la direction de la filiale de VTB basée à Francfort n'est désormais plus autorisée à prendre des instructions de sa maison-mère et sa maison-mère ne peut plus accéder aux actifs financiers et aux ressources économiques de sa filiale européenne.

Ces mesures entraîne un cantonnement complet de VTB Bank (Europe) vis-à-vis de sa maison-mère.

VTB n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

VTB a fait partie des établissements bancaires russes exclus du système interbancaire Swift, l'empêchant du coup de transférer de l'argent.

Mais les nouvelles sanctions la privent de toute transaction.

La BaFin a également indiqué que les épargnants, ayant des dépôts auprès de la filiale européenne de VTB, auraient toujours accès à leurs fonds.

(Reportage Tom Sims, version française Matthieu Protard)