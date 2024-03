Allemagne : L'inflation ralentit dans 6 Länder en février

BERLIN, 29 février (Reuters) - La hausse des prix a ralenti dans six Länder allemands en février, montrent des données préliminaires publiées jeudi, ce qui laisse présager une nouvelle décrue de l'inflation au niveau national.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne, l'indice des prix à la consommation est tombé à 2,6% en février, contre 3,0% en janvier. Dans la Saxe et le Bade-Wurtemberg, deux des régions allemandes où l'inflation a le plus ralenti, elle est ressortie respectivement à 3,0% et 2,7% contre +3,5% et +3,2% le mois précédent. En Bavière, l'inflation est passée de 2,9% à 2,6%, tandis que dans le Brandebourg, elle s'est établie à 3,5% (contre +3,7% précédemment) et en Hesse à 2,1% (contre +2,2% précédemment). Les économistes interrogés par Reuters prévoient une inflation au niveau national en Allemagne, harmonisée aux normes européennes (IPCH), à 2,7% en février, contre 3,1% en janvier. Cet indicateur est attendu ce jeudi à 13h00 GMT, avant la publication des données préliminaires pour l'ensemble de la zone euro vendredi. A lire aussi... Le consensus Reuters prévoit une inflation dans le bloc monétaire de 2,5% en rythme annuel en février, contre 2,8% en janvier. En France, l'inflation IPCH a ralenti sur un an en février à 3,1%, tandis qu'en Espagne en France, elle a décéléré à 2,9% sur un an, selon les premières estimations. (Reportage Miranda Murray, version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)