Allemagne : L'inflation IPCH estimée à 7,6% sur un an en avril

Allemagne : L'inflation IPCH estimée à 7,6% sur un an en avril













PARIS, 28 avril (Reuters) - La hausse des prix à la consommation en Allemagne a ralenti plus que prévu en avril, montre la première estimation publiée vendredi par Destatis, l'institut fédéral de la statistique. L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH affiche une progression de 0,6% par rapport à mars et de 7,6% sur un an. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,8% d'un mois sur l'autre et de 7,8% en rythme annuel. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes ressort en hausse de 0,4% sur un mois et de 7,2% par rapport à avril 2022. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)