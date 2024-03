Allemagne : L'inflation IPCH a ralenti en février

Allemagne : L'inflation IPCH a ralenti en février













BERLIN, 29 février (Reuters) - L'inflation allemande calculée aux normes européennes a ralenti en février, en ligne avec les attentes du marché, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral des statistiques. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a augmenté de 2,7% sur un an en février en Allemagne, en ligne avec le consensus, et après une hausse de 3,1% en janvier. Sur un mois, l'inflation IPCH progresse de 0,6%, également en ligne avec le consensus, contre un repli de 0,2% en janvier. L'inflation calculée aux normes allemandes a ralenti à 2,5% en février, contre 2,9% le mois précédent et un consensus Reuters à 2,6%. Des données préliminaires publiées jeudi dans la matinée sur l'évolution des prix à la consommation en février de six Länder laissaient présager une décélération de l'inflation en Allemagne. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)