Allemagne : L'inflation confirmée à 7,8% sur un an en mars

PARIS, 13 avril (Reuters) - La hausse des prix à la consommation en Allemagne a atteint 7,8% sur un an en mars, après +9,3% un mois plus tôt, a annoncé jeudi Destatis, l'institut fédéral de la statistique, confirmant sa première estimation. Le taux d'inflation annuel a sensiblement diminué grâce à la baisse des prix de l'énergie. Par rapport au mois de février, l'indice des prix calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une progression de 1,1%, un chiffre lui aussi inchangé par rapport à l'estimation initiale. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)