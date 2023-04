Allemagne : L'inflation a ralenti dans la plupart des Länder en avril

BERLIN, 28 avril (Reuters) - L'inflation devrait avoir ralenti en Allemagne en avril grâce à la baisse des prix alimentaires et de l'énergie, selon les statistiques publiées vendredi pour six grands Länder du pays. En Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne, la hausse des prix a ralenti à 6,8% en rythme annuel. L'inflation s'est également modérée dans le Brandebourg et en Saxe à 7,6%, dans le Bade-Wurtemberg à 7,3% et pour la Hesse à 6,9%. En Bavière, elle est restée stable à 7,2%. En mars, les taux d'inflation pour ces six Länder s'étaient établis entre 6,9% et 8,3%. Les données au niveau national seront publiées à 12h00 GMT. Les économistes interrogés par Reuters avant la publication des chiffres des Länder prévoyaient en moyenne un taux d'inflation aux normes allemandes de 7,3% sur un an (après 7,4% en mars). Il s'agirait alors du niveau le plus bas depuis août. Le consensus Reuters donne l'indice harmonisé IPCH stable à 7,8%. "L'inflation alimentaire est en train de passer son pic", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg. En outre, les prix de l'énergie n'ont pas augmenté aussi fortement qu'il y a quelques mois. La plupart des experts s'attendent à ce que le taux d'inflation diminue plus fortement dans les mois à venir. Les prix à l'importation, de gros et à la production ont déjà baissé de manière significative et ce ralentissement devrait toucher les consommateurs avec un décalage. (Maria Martinez et Rene Wagner, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)