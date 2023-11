Allemagne : L'inflation a ralenti à 3% en octobre

BERLIN (Reuters) - L'inflation allemande, calculée aux normes européennes (IPCH), a décéléré en octobre conformément à la première estimation, montrent les données publiés mercredi par l'Office fédéral allemand de la statistique. Les prix à la consommation dans la première économie d'Europe ont ralenti le mois dernier de 3,0% en rythme annuel, un taux conforme au chiffre indiqué le 30 octobre. En septembre, les prix à la consommation en Allemagne étaient montés à 4,3% sur un an. Sur une base mensuelle, l'inflation a reculé de 0,2% en octobre, là également conformément à la première estimation. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)