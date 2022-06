Allemagne: L'Ifo prévoit moins de croissance et plus d'inflation en 2022

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande devrait connaître une croissance plus faible que prévu cette année en raison des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, a annoncé mercredi l'institut économique Ifo.

Il table désormais sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,5% sur l'ensemble de l'année contre une prévision en mars de 3,1%. L'institut s'attend en parallèle à un taux d'inflation de 6,8% et non plus de 5,1%.

"Au début de l'année, les prix élevés ont entraîné une perte de pouvoir d'achat des ménages et, par ricochet, une baisse de la consommation de biens", a déclaré Timo Wollmershäuser, économiste à l'Ifo.

"La croissance économique est actuellement toujours inférieure de 1% au niveau d'avant la pandémie fin 2019, mais nous nous attendons à un ralentissement progressif de la hausse des prix des matières premières et à une atténuation des goulets d'étranglement au cours du second semestre de cette année", a-t-il ajouté.

L'Ifo prévoit un taux de croissance de 3,7% en 2023.

Par ailleurs, l'institut IfW a relevé ses prévisions d'inflation en Allemagne à 7,4% en 2022, contre 5,8% précédemment, et à 4,2% en 2023, contre 3,4%.

IfW, qui fait partie du panel d'instituts économiques conseillant le gouvernement allemand, a néanmoins maintenu son estimation de croissance du PIB à 2,1% pour cette année. Pour 2023, en revanche, il a légèrement revu sa prévision, à 3,3% contre 3,5% auparavant.

(Reportage Rene Wagner, rédigé par Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)