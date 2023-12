Allemagne : L'Ifo abaisse sa prévision de croissance pour 2024

BERLIN, 14 décembre (Reuters) - L'institut d'études économiques Ifo a revu jeudi à la baisse sa prévision de croissance de l'économie allemande pour 2024, l'incertitude des consommateurs et des entreprises, alimentée par la crise budgétaire, retardant la reprise. L'Ifo s'attend désormais à ce que la première économie de la zone euro connaisse une croissance de 0,9% en 2024, contre une prévision précédente de 1,4%. "L'incertitude retarde actuellement la reprise, car elle augmente la propension des consommateurs à épargner et réduit la volonté des entreprises et des ménages privés à investir", a déclaré Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à l'Ifo. Cependant, l'économie est sur la voie de la reprise, à mesure que le pouvoir d'achat revient, que la demande devrait se redresser et que les taux d'intérêt ont atteint leur pic, indique l'Ifo. L'incertitude autour de la crise budgétaire allemande s'est quelque peu apaisée mercredi après que les partis de la coalition allemande sont parvenus à un accord sur un budget fédéral revu à la baisse pour 2024. L'inflation allemande devrait ralentir à 2% au second semestre de 2024 avec la baisse des prix de l'énergie, même si elle restera bien au-dessus de 3% pendant un certain temps pour les services liés à la consommation, a déclaré l'Ifo. L'excédent de la balance courante allemande passera à 285 milliards d'euros en 2023 contre 171 milliards d'euros l'année dernière et atteindra 316 milliards d'euros l'année prochaine, a ajouté l'Ifo. (Reportage Miranda Murray, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)