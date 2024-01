Allemagne : L'Ifo abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour 2024

Allemagne : L'Ifo abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour 2024













BERLIN, 24 janvier (Reuters) - L'institut Ifo a de nouveau revu à la baisse mercredi sa prévision de croissance économique pour l'Allemagne en 2024, citant l'incertitude causée par la crise du budget provoquée par une décision de justice qui a forcé le gouvernement à geler ses engagements de dépenses en novembre dernier. L'institut Ifo s'attend désormais à ce que la plus grande économie d'Europe enregistre une croissance de 0,7% en 2024, au lieu de 0,9% prévu précédemment mi-décembre. Il prévoyait une croissance de 1,4% en septembre dernier. L'économie allemande s'est contractée de 0,3% en 2023. "Maintenant que le comité budgétaire du parlement allemand s'est mis d'accord sur le budget fédéral, nous estimons qu'il a permis de réaliser des économies supplémentaires d'un peu moins de 19 milliards d'euros", a déclaré Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à l'Ifo. "La portée globale correspond à peu près à ce que nous avions estimé dans notre scénario de risque pour 2024 en décembre", a-t-il ajouté. Certains économistes sont encore plus pessimistes que l'Ifo, l'institut IMK, proche des syndicats, prévoyant une nouvelle contraction de l'économie de 0,3% cette année. (Reportage Miranda Murray, Rene Wagner et Christian Kraemer, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)