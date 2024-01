Allemagne : L'économie s'est contractée de 0,3% au T4

PARIS, 30 janvier (Reuters) - L'économie allemande s'est contractée comme prévu au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation officielle publiée mardi. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie de la zone euro a reculé de 0,3%, conformément à la prévision moyenne des économistes interrogés par Reuters. Sur un an, la contraction s'est établie à 0,2%, après -0,4% au trimestre précédent et un consensus de -0,2%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)