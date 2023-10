Allemagne : L'économie s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande s'est légèrement contractée au troisième trimestre, selon une première estimation officielle publiée lundi, alors que la première économie de la zone euro continue de souffrir de la baisse de la demande domestique et des taux d'intérêt élevés. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,1% en termes ajustés, selon l'Office fédéral de la statistique, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli plus prononcé de 0,3%. L'Office a revu à la hausse le chiffre du PIB pour le deuxième trimestre, avec une croissance de 0,1% contre une stagnation précédemment annoncée. De même, les données pour le premier trimestre ont été révisées pour faire ressortir une stagnation du PIB, contre une contraction annoncée initialement qui avait fait plonger l'économie en récession. Une récession se définit par deux trimestre consécutifs de repli de l'activité économique. Au troisième trimestre, la consommation domestique a reculé sous le coup d'une inflation élevée qui érode le pouvoir d'achat des ménages. En octobre, l'inflation en Allemagne devrait ralentir en raison d'effets de base sur les prix alimentaires et de l'énergie. Les données préliminaires au niveau national seront publiées ce lundi à 12h00 GMT. Dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus peuplé d'Allemagne, l'inflation a ralenti à 3,1% sur un an contre 4,2% en septembre. (Rédigé par Maria Martinez, Blandine Hénault pour la version française)