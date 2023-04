Allemagne : L'économie devrait échapper à la récession (rapport ministériel)

BERLIN, 14 avril (Reuters) - L'Allemagne devrait échapper de peu à une récession et afficher une légère croissance au premier trimestre, d'après un rapport du ministère de l'Economie publié vendredi. "Une récession technique de deux trimestres négatifs consécutifs semble avoir été évitée", a déclaré le ministère. D'après les prévisions économiques officielles, le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe devrait légèrement augmenter pour l'ensemble de l'année. Les cinq grands instituts économiques du pays ont annoncé la semaine dernière que la croissance devrait être de 0,3% en 2023 et de 0,1% sur la période janvier-mars. Pour l'heure, les indicateurs suggèrent un rebond notable de la valeur ajoutée au premier trimestre, la production industrielle et dans la construction étant les principaux moteurs de la croissance avec une atténuation des goulets d'étranglement sur les matériaux, la baisse significative des prix de l'énergie et des conditions météorologiques favorables, selon le rapport ministeriel. Le ministère évoque un "début d'année favorable en matière d'économie". L'hiver doux et les niveaux élevés des stocks de gaz ont contribué à une disponibilité suffisante de cette source d'énergie en Allemagne et en Europe, ce qui s'est traduit par une baisse notable des prix énergétiques. "Le moral des consommateurs devrait continuer à se redresser dans les mois à venir, bien que les pertes de pouvoir d'achat liées à l'inflation continuent à peser sur l'économie", toujours d'après le rapport. L'inflation devraient continuer à ralentir mais rester à un niveau élevé. La prévision actuelle est de 5,4% à 6,6% pour cette année et de 2,1% à 3,5% pour 2024. Le ministère de l'Economie estime que les perspectives économiques sont menacées par la faiblesse de la consommation privée, la détérioration des conditions dans le secteur de la construction, les problèmes récents des institutions financières et l'incertitude géopolitique. (Maria Martinez et Reinhard Becker, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)