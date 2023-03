Allemagne : L'activité manufacturière reste faible mais des signes encourageants émergent

Allemagne : L'activité manufacturière reste faible mais des signes encourageants émergent













BERLIN, 28 février (Reuters) - L'activité manufacturière en Allemagne a globalement poursuivi en février sa contraction mais la production a augmenté pour la première fois en neuf mois dans un contexte d'atténuation des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global/BME auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI sectoriel est ressorti le mois dernier à 46,3, son niveau le plus bas en trois mois, après 47,3 en janvier. Une première estimation pour janvier l'avait donné à 46,5, sous le seuil des 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Cet indice est sous ce seuil depuis juillet. "L'apaisement des tensions dans la chaîne d'approvisionnement se traduit non seulement par une amélioration record des délais de livraison, mais aussi par une première baisse des prix acquittés depuis près de deux ans et demi", a déclaré Phil Smith, directeur associé chez S&P Global Market Intelligence. Malgré des points positifs concernant l'offre, la demande est restée sous pression, les nouvelles commandes continuant de baisser, selon l'enquête. S'agissant de leurs perspectives, les fabricants allemands sont légèrement plus optimistes par rapport à janvier, ce qui constitue le quatrième mois d'amélioration consécutive de ce sous-indice. "Les espoirs d'une baisse des pressions inflationnistes ont contribué à améliorer les perspectives des producteurs de biens allemands en février, bien que les attentes ne soient pas encore revenues au niveau d'avant l'invasion russe de l'Ukraine", a noté Phil Smith. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)