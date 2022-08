Allemagne : Incendie dans la forêt de Grunewald, dans l'ouest de Berlin

BERLIN, 4 août (Reuters) - Une centaine de pompiers luttaient jeudi en Allemagne pour contenir un incendie qui s'est déclaré dans un dépôt d'anciennes munitions situé dans la forêt de Grunewald, dans l'ouest de Berlin.

Un périmètre d'un kilomètre a été bouclé autour du foyer de l'incendie, inaccessible en raison de sa dangerosité. Les pompiers utilisaient des images tournées par un robot de l'armée pour suivre l'évolution du sinistre. Un véhicule blindé a été fourni par la Bundeswehr, l'armée de terre allemande, pour établir une zone pare-feu en bordure sud du périmètre.

"Il n'y a pas de mesures actives de lutte contre l'incendie pour le moment", a déclaré à Reuters un porte-parole des pompiers. "La sécurité de nos forces d'urgence passe avant tout".

Berlin procède régulièrement à des destructions d'engins explosifs remontant à la Seconde Guerre mondiale. Le site de Grunewald est utilisé pour désamorcer ces anciennes munitions, a déclaré un porte-parole des pompiers.

En activité depuis 1950, il est équipé de systèmes d'alarme incendie et d'un coupe-feu, a indiqué la police sur Twitter.

Le porte-parole des pompiers a précisé qu'aucune zone résidentielle n'avait été touchée.

Une vague de chaleur sévit actuellement à Berlin. Le service météorologique DWD a prévu que la journée de jeudi serait l'une des plus chaudes de l'année, les températures devant atteindre entre 34 et 38 degrés Celsius.

Depuis plus d'une semaine, l'Allemagne lutte également contre des incendies de forêt à sa frontière avec la République tchèque. (Reportage Rachel More et Maria Sheahan; version française Elitsa Gadeva, édité par Jean-Stéphane Brosse)