Allemagne : Hausse plus forte que prévu des ventes au détail en octobre

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont progressé plus que prévu en octobre après avoir chuté en septembre, les consommateurs ayant soutenu la reprise de la plus grande économie européenne avant l'instauration le 2 novembre dernier d'un confinement partiel visant à contenir la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Les ventes au détail - un indicateur volatile et souvent sujet à révision - ont progressé de 2,6% en termes réels en octobre après une baisse de 1,9% (chiffre révisé) en septembre, montrent les données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 1,2%.

Sur un an, les ventes au détail progressent de 8,2% en octobre.

L'Allemagne a instauré le 2 novembre un "confinement partiel" afin d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie, les bars et les restaurants fermant pour la deuxième fois depuis printemps et les écoles et les commerces restant ouverts. Le gouvernement fédéral et les dirigeants des 16 Länder allemands sont convenus la semaine dernière de prolonger et de renforcer ces restrictions au moins jusqu'au 20 décembre, limitant les rassemblements privés à cinq personnes.

L'économie allemande a enregistré une croissance record de 8,5% entre juin et septembre, la première économie européenne s'étant partiellement remise de l'impact causé par la première vague de la maladie, selon les statistiques détaillées du produit intérieur brut (PIB) pour le troisième trimestre.

(Michael Nienaber; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)