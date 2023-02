Allemagne : Hausse plus forte que prévu des prix à la production en janvier

BERLIN (Reuters) - Les prix à la production en Allemagne ont augmenté plus que prévu en janvier sur un an mais le ralentissement observé depuis quatre mois conforte la perspective d'une décélération de l'inflation dans la première économie d'Europe. L'indice des prix à la production a progressé le mois dernier de 17,8% sur un an, a annoncé vendredi l'institut fédéral de la statistique, alors que les économistes tablaient sur une hausse de moindre ampleur, à 16,4%. En rythme mensuel, ces prix ont baissé de 1,0%, contre un consensus établi à -1,6%. Les prix de l'énergie sont en grande partie responsables de la hausse d'une année sur l'autre puisqu'ils ont bondi de 32,9% en rythme annuel. Les données du mois de janvier sont préliminaires et devraient être révisées, car elles ne prennent pas compte les aides gouvernementales rétroactives aux ménages et aux entreprises pour alléger les factures de gaz et d'électricité. Les chiffres révisés des prix à la production sur les deux premiers mois de l'année seront communiqués lors de la publication des données préliminaires de la statistique en mars. (Reportage Miranda Murray et Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)