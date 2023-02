Allemagne : Hausse plus forte que prévu des commandes à l'industrie en décembre

Allemagne : Hausse plus forte que prévu des commandes à l'industrie en décembre













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les commandes à l'industrie en Allemagne ont progressé plus que prévu en décembre, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi. En données ajustées des variations saisonnières, elles ont augmenté de 3,2% sur un mois en décembre, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 2,0%. Les chiffres du mois de novembre ont été révisés à -4,4%. La progression en décembre est principalement due aux commandes à grande échelle, selon l'Office de la statistique. Hors ces commandes, les commandes à l'industrie ont affiché une baisse de 0,6% au cours du mois. A quelques exceptions près, les nouvelles commandes n'ont cessé de baisser tout au long de 2022. En décembre, elles ont reculé de 10,1% par rapport à la même période 2021 en termes corrigés des variations saisonnières. Les entrées de commandes en décembre étaient toutefois légèrement supérieures aux niveaux pré-pandémiques, lorsqu'elles avaient enregistré une hausse de 1,2% en décembre 2019. (Reportage Friederike Heine et Maria Martinez ; version française Dagmarah Mackos)