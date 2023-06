Allemagne : Hausse inattendue des exportations en avril

Allemagne : Hausse inattendue des exportations en avril













BERLIN, 5 juin (Reuters) - Les exportations allemandes ont augmenté de manière inattendue en avril, stimulées par la reprise des livraisons vers la Chine, mais les analystes ont averti que cet élan pourrait être de courte durée. Les exportations allemandes ont augmenté de 1,2% par rapport au mois précédent, a déclaré l'Office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 2,4% en glissement mensuel. L'augmentation d'avril fait suite à une chute révisée de 6,0% des exportations en mars. Les exportations vers la Chine ont augmenté de 10,1% au cours du mois et celles vers les États-Unis ont augmenté de 4,7%, tandis que les exportations vers l'Union européenne ont augmenté de 4,5%, a déclaré le bureau. "Il s'agit d'un bon début de deuxième trimestre pour les exportations nettes, mais nous doutons qu'il soit suffisant pour stimuler la croissance du PIB", a déclaré Claus Vistesen, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics pour la zone euro. Les importations ont baissé de 1,7% par rapport à mars, alors que les analystes s'attendaient à un repli de 1,0%. La balance du commerce extérieur a affiché un excédent de 18,4 milliards d'euros en avril, contre 14,9 milliards d'euros le mois précédent. (Reportage Rachel More et Maria Martinez, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)