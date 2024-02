Allemagne : Hausse inattendue des commandes industrielles en décembre

par Maria Martinez (Reuters) - Les commandes industrielles allemandes ont connu une hausse inattendue en décembre, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique. Les commandes ont progressé de 8,9% sur un mois, en données corrigées des variations saisonnières. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que les commandes industrielles restent stables. La comparaison trimestrielle, moins volatile, montre que les nouvelles commandes entre octobre et décembre 2023 ont progressé de 0,1% par rapport au trimestre précédent. La faiblesse de la demande dans l'industrie manufacturière pèse de plus en plus sur l'économie allemande, a déclaré lundi l'institut Ifo. Selon les enquêtes de l'Ifo, 36,9% des entreprises manufacturières ont signalé une pénurie de commandes en janvier, contre 36,0% en octobre. Cette proportion ne dépassait pas 20,9% l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2023, les commandes industrielles ajustées ont diminué de 5,9% par rapport à l'année précédente. (Reportage Maria Martinez et Mateusz Dobrzyniewski, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)