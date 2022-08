Allemagne : Hausse inattendue de la production industrielle en juin

BERLIN, 5 août (Reuters) - La production industrielle allemande a enregistré une hausse inattendue en juin, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui pèsent sur le secteur manufacturier.

La production industrielle a augmenté de 0,4% par rapport à mai alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un repli de 0,3%.

Le chiffre de mai a par ailleurs été révisé à la baisse et montre désormais un recul de 0,1% au lieu d'une hausse de 0,2%. (Reportage Miranda Murray et Rachel More; version française Alizée Degorce)