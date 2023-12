Allemagne: Hausse du chômage en novembre sur fond de récession économique

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le chômage en Allemagne a augmenté en novembre sur fond de fort ralentissement économique dans la première économie de la zone euro, selon les chiffres de l'Office fédéral du travail publiés jeudi. Le nombre de personnes sans travail a augmenté de 22.000 en données corrigées des variations saisonnières pour atteindre 2,702 millions, des chiffres conformes aux prévisions des analystes interrogés par Reuters. "Le ralentissement économique continue de laisser des traces sur le marché du travail allemand", a déclaré Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est passé de 5,8% en octobre à 5,9%. En novembre, le nombre d'offres d'emploi s'élevait à 733.000, soit 90.000 de moins par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral du travail. "L'emploi n'augmente que légèrement et la demande de main-d'œuvre continue de diminuer", a ajouté Andrea Nahles. Les entreprises allemandes sont de moins en moins disposées à embaucher du personnel en novembre, selon le baromètre de l'emploi Ifo. "Alors qu'une base solide pour la reprise n'est toujours pas en vue, les entreprises remettent à plus tard l'embauche de nouveaux employés", a déclaré Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes à l'Ifo. (Reportage Ozan Ergenay et Holger Hansen ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)