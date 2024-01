Allemagne: Hausse de 51% des demandes d'asile en 2023

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les demandes d'asile en Allemagne ont augmenté de près de moitié l'année dernière, selon des données officielles publiées lundi, renforçant la pression sur le gouvernement pour qu'il tienne ses engagements en matière de réduction de l'immigration clandestine. En 2023, l'Allemagne a enregistré 351.915 demandes d'asile, soit une hausse de 51% par rapport à l'année précédente, indique l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF). "Les chiffres de l'asile pour 2023 montrent que nous devons poursuivre systématiquement notre démarche visant à limiter l'immigration clandestine", a déclaré la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, dans un communiqué. Ces derniers mois, Nancy Faeser a annoncé des contrôles policiers temporaires aux frontières allemandes, tout en s'efforçant de conclure des accords migratoires avec les pays partenaires afin d'accélérer les expulsions. Nancy Faeser s'est récemment félicitée d'un récent accord visant à réformer la politique d'asile de l'UE, en vertu duquel les demandes des personnes ayant peu de chances d'obtenir un statut de protection seront traitées aux frontières extérieures de l'Union. Selon les données du BAMF, le plus grand nombre de demandeurs d'asile provenaient de Syrie, avec 104.561 demandes, suivis des citoyens turcs avec 62.624 demandes d'asile et de citoyens afghans avec 53.582 demandes. A cela s'ajoutent 12.360 demandeurs provenant de l'Irak, 10.206 de l'Iran, 9.399 de la Géorgie ainsi que 9.028 demandeurs d'origine russe. (Reportage Andreas Rinke, rédigé par Nette Nöstlinger ; version française Lina Golovnya)