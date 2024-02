Allemagne : Grève du personnel au sol de Lufthansa le 20 février

Allemagne : Grève du personnel au sol de Lufthansa le 20 février













(Actualisé avec réaction de Lufthansa) BERLIN, 18 février (Reuters) - Le personnel au sol de la compagnie aérienne allemande Lufthansa se mettra en grève mardi, a déclaré le syndicat Verdi dimanche alors que les travailleurs réclament des augmentations de salaire. La grève devrait commencer à 4 heures du matin (03h00 GMT) mardi et se terminer à 7h10 (06h10 GMT) mercredi, a précisé le syndicat. Les aéroports de Francfort, Munich, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Cologne et Stuttgart seront concernés par le débrayage. A lire aussi... Michael Niggemann, membre du conseil d'administration de Lufthansa en charge des ressources humaines, a jugé cette grève regrettable car il estime que le transporteur allemand a fait une offre "ambitieuse" - rejetée par Verdi - lors des négociations et qu'elle causera des désagréments aux clients comme au personnel. Une grève similaire avait entraîné l'annulation de 900 vols sur 1.000 au début du mois de février et impacté environ 100.000 passagers. Verdi réclame une augmentation de salaire de 12,5% pour 25.000 employés au sol, soit au moins 500 euros de plus par mois sur une période de 12 mois, plus un paiement unique de 3.000 euros pour compenser l'inflation. L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a été touchée par plusieurs grèves nationales affectant le transport aérien, les chemins de fer et les transports publics. (Reportage Ilona Wissenback et Alexander Ratz, rédigé par Sarah Marsh ; version française Kate Entringer)