Allemagne: Explosion sur un site d'usines chimiques, 2 morts, 4 disparus

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Deux personnes sont mortes et 31 autres ont été blessés mardi après une forte explosion sur un site d'usines chimiques à Leverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne, a annoncé l'opérateur du site Chempark, Currenta, tandis que plusieurs personnes étaient portées disparues.

La déflagration, qui a contraint la police à fermer temporairement plusieurs routes alentour, s'est produite à 09h40 (07h40 GMT), provoquant l'incendie d'une cuve de solvants, précise-t-il. Les pompiers ont mis trois heures à éteindre le sinistre.

La cause de l'explosion et l'origine du feu sont pour l'heure inconnues.

La police a fait état de 31 blessés, dont cinq graves hospitalisés en urgence.

Les sirènes ont retenti et la protection civile allemande a prévenu les populations, via son application téléphonique, d'un "danger extrême". Les habitants proches du lieu du sinistre ont été invités à rester chez eux, portes et fenêtres closes.

Currenta a indiqué mener des contrôles pour déterminer si du gaz toxique s'était échappé avec l'explosion. D'épaisses colonnes de fumée noire étaient visibles au-dessus du site.

Plus de 30 entreprises opèrent sur le site "Chempark", dont les groupes Covestro, Bayer et Lanxess.

(Reportage Maria Sheahan et Madeline Chambers; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse)