Allemagne: Deutsche Bahn tente d'éviter une nouvelle grève des cheminots

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn a présenté samedi des propositions améliorées aux conducteurs de train allemands afin d'éviter une quatrième grève due à un différend salarial qui a déjà paralysé une grande partie du trafic pendant les vacances d'été.

Le syndicat des conducteurs (GDL) a mis fin mardi à sa troisième et plus longue grève dans le cadre de ce conflit, qui a fortement perturbé le transport des passagers et le fret ferroviaire dans la première économie d'Europe.

L'organisation a menacé d'appeler à une nouvelle grève si la société d'État Deutsche Bahn ne proposait pas une offre améliorée d'ici le début de la semaine prochaine.

En plus d'une augmentation de salaire de 3,2% échelonnée sur 36 mois et d'un bonus lié au coronavirus pour 2021, déjà sur la table, Deutsche Bahn a annoncé avoir proposé un volet supplémentaire et s'est dit prêt à revoir la portée des accords de négociation collective de GDL.

L'opérateur a également déclaré avoir pris des engagements en matière de retraites.

Parmi ses revendications, GDL veut une augmentation des salaires de 3,2% mais avec des versements plus précoces, ainsi qu'une "prime coronavirus" de 600 euros.

(Madeline Chambers, version française Benjamin Mallet)