Allemagne : Des grèves perturbent de nouveau les transports ferroviaire et aérien

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Une grève des cheminots allemands ce vendredi met quasiment à l'arrêt les services du groupe ferroviaire public Deutsche Bahn, dernière journée en date de mobilisation dans la principale économie européenne pour réclamer une hausse des salaires. A l'appel du principal syndicat du secteur, les cheminots devaient faire grève de 03h00 (01h00 GMT) à 11h00, même s'il est attendu que le réseau ferroviaire restera fortement perturbé durant l'ensemble de la journée. Deutsche Bahn a indiqué que ses liaisons longue-distance seraient interrompues jusqu'à 13h00 et que seuls de rares trains de banlieue seraient en circulation. L'Allemagne est secouée depuis l'an dernier par des mouvements de grève d'une ampleur sans précédent en plusieurs décennies, alors que la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires, poussant les syndicats à faire pression pour réclamer des hausses des salaires indexées sur l'inflation. La flambée des prix a aussi exacerbé des problèmes de main-d'oeuvre dans des secteurs comme l'aviation qui connaissent une transition post-COVID compliquée. En marge de la grève des cheminots, quatre aéroports du pays devaient aussi être à l'arrêt ce vendredi, à Düsseldorf, Hambourg, Cologne et Bonn. Un mouvement de grève entamé jeudi dans trois de ces aéroports a entraîné l'annulation d'environ 700 vols. (Rédigé par Rachel More, version française Jean Terzian)