Allemagne : Des enfants percutés par un train

BERLIN (Reuters) - Un enfant a été tué et un autre grièvement blessé jeudi après avoir été percutés par un train le long d'une voie ferrée à Recklinghausen, ville située dans l'ouest de l'Allemagne, ont déclaré les autorités locales. D'après le journal Bild, les victimes ont été traînés par un train de marchandises sur plusieurs centaines de mètres. "C'est horrible (...) Nous pouvons seulement espérer que les parents auront la force de surmonter cet énorme malheur", a déclaré à des journalistes le ministre de l'Intérieur de l'Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Pourquoi ? Comment ? Toutes ces questions, personne ne peut y répondre pour le moment, et ça ne résoudrait rien", a ajouté Herbert Reul depuis le lieu de l'incident. (Reportage Riham Alkousaa, Andreas Kranz et Erol Dogrudogan; version française Jean Terzian)