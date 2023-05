Allemagne : Démission d'un secrétaire d'Etat accusé de favoritisme

BERLIN (Reuters) - Un haut fonctionnaire du ministère allemand de l'Economie, empêtré dans un scandale de favoritisme, a démissionné de son poste, a dit mercredi son ministre de tutelle, Robert Habeck. Patrick Graichen, secrétaire d'Etat au ministère fédéral de l'Economie et du Climat, est accusé depuis plusieurs semaines d'avoir facilité le recrutement d'un ami et témoin de son mariage à la tête de l'Agence allemande de l'Energie, sans rendre leur relation publique. Le ministre de l'Economie, Robert Habeck, avait dénoncé le processus de recrutement mais soutenu son bras droit avant que le ministère n'ouvre une enquête interne. L'opposition a demandé la démission du fonctionnaire allemand après que des liens entre sa famille et l'Öko-Institut, une organisation qui produit des études et des rapports pour le ministère, ont été révélés. Robert Habeck a ajouté que des irrégularités ont été constatées concernant le financement gouvernemental d'un projet national de protection du climat dans lequel est impliqué la soeur de Patrick Graichen. "Les gens font des erreurs, c'était l'erreur de trop", a affirmé Robert Habeck lors d'un point presse, ajoutant espérer trouver un successeur avant la pause parlementaire cet été. Patrick Graichen et Robert Habeck sont tous deux issus du Parti Les Verts, qui a connu une baisse de popularité lors des derniers scrutins nationaux en raison de la méfiance des Allemands face au coût de leurs politiques climatiques. (Reportage par Christian Kraemer, Riham Alkousaa et Friederike Heine; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)